Aveva da poco festeggiato il compleanno e oggi è arrivata la terribile notizia. Gennaro Mastromo non ce l’ha fatta. L’uomo, stimato politico di Mugnano è deceduto nella giornata di oggi, giovedì 10 marzo. Mastromo era molto noto in città anche per la sua attività politica che svolgeva con passione e dedizione.

Mugnano, è morto Gennaro Mastromo

A rendere nota la notizia della sua scomparsa è stato il primo cittadino, Luigi Sarnataro. Il sindaco ha voluto ricordarlo con un post sui social: “Voglio ricordarti così, sorridente… e ringraziarti ancora per quanto hai dato, non solo per la famiglia, per il lavoro, per il mondo dello sport ma anche per la passione e l’impegno che hai messo sempre al servizio della tua città.