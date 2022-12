In giro con 4 chili di cocaina pura, nascosta nel cruscotto dell’auto. Lo stupefacente, trasportato da Antonio Marrone, 48enne con precedenti, è stato scoperto dai Carabinieri del nucleo investigativo di Napoli durante una perquisizione veicolare, avvenuta a Mugnano, in provincia di Napoli.

Mugnano, in giro con 4kg di cocaina pura: era nascosta nel cruscotto dell’auto

La cocaina, divisa in 4 panetti, era stata occultata dal 48enne nel cruscotto, in un doppiofondo creato ad arte. Con questo stratagemma Marrone avrebbe tentato di eludere i controlli, ma grazie ad un’ispezione attenta e approfondita del veicolo, i miliari dell’Arma hanno rinvenuto la “polvere bianca”.

Non solo droga in auto, ma anche 685 euro in contanti – ritenuti provento illecito – e un bigliettino sul quale era riportata verosimilmente la contabilità dell’attività di cessione e vendita di sostanze stupefacenti. Marrone è stato accompagnato al carcere di Poggioreale, dove è in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.