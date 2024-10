La Pro Loco Mugnano APS, in collaborazione con il Comune di Mugnano e il Centro Commerciale Mugnano, è lieta di annunciare la quarta edizione di “Mugnano sul Ghiaccio”.

“Mugnano sul Ghiaccio”: tutto pronto per l’inaugurazione della pista di pattinaggio

La pista di pattinaggio sul ghiaccio sintetico sarà aperta per ben otto mesi, offrendo un’occasione unica di divertimento per tutta la comunità dell’area nord.

Quest’anno, la manifestazione si arricchisce di una novità: verrà allestita anche una pista di hockey, completa di pattini a lama, per gli amanti di questo sport. Ma non finisce qui: ci saranno molte altre attrazioni pensate per adulti e bambini, rendendo l’evento un vero e proprio punto di riferimento per il divertimento e il tempo libero.

Durante tutto il corso dell’anno, “Mugnano sul Ghiaccio” ospiterà una serie di eventi e attività che coinvolgeranno la cittadinanza, creando un’atmosfera di festa e socializzazione. La manifestazione si propone non solo di intrattenere, ma anche di promuovere lo sport e la cultura del pattinaggio nella zona.