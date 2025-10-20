Mugnano, città riunita per la processione del Sacro Cuore: ora si apre settimana di eventi

Grande successo ieri per Il Sacro Cuore di Gesù a Mugnano. Nella lunga giornata la processione ha percorso le vie della città in un momento di devozione che ha unito l’intera comunità dell’area nord di Napoli.

Il corteo si è concluso in serata in piazza Suor Maria Pia Brando dove è stato proiettato un video mapping sulla storia della festa liturgica più amata dai mugnanesi. Momenti di profonda fede popolare si sono registrati presso la villa dei Fiori e il cimitero. TeleclubItalia ha seguito in diretta la parte iniziale e finale della giornata.

Dopo la processione, la statua di Gesù ha fatto il suo rituale rientro nella Chiesa del Sacro Cuore. Ora si apre una settimana di eventi ludici, tra teatro, food e concerti che si prolungherà fino al 26 ottobre.