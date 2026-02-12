Mugnano, 32enne “travestito” da carpentiere sorpreso a spacciare dai carabinieri di Villaricca: arrestato

Un 32enne travestito da carpentiere e con comuni abiti da lavoro che spacciava a bordo di un’auto. Il camuffamento non gli ha permesso di sfuggire all’attenzione dei militari dell’Arma, che lo hanno arrestato in flagrante, nel territorio di Mugnano. A mettere a segno l’operazione i carabinieri della stazione di Villaricca guidati dal comandante Pietro Amati.

L’uomo – villaricchese già noto alle forze dell’ordine – è stato arrestato in flagrante con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Nascosti nella macchina c’erano circa 45 dosi di crack e cocaina; altre invece le aveva addosso. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato. Segnalato alla Prefettura anche l’acquirente fermato nel corso dei controlli.