Blitz nel cuore della movida a Napoli: ieri sera, i militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, gli agenti della Polizia Locale e personale dell’Asl Napoli 1, con il supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Reparto Mobile, hanno effettuato controlli nel centro storico.

Controlli negli esercizi commerciali: chiuse tre attività

Le zone interessate sono state in particolare via Cisterna dell’Olio, vico Quercia, calata Trinità Maggiore, via dei Carrozzieri a Monteoliveto, piazza Bellini, piazza del Gesù, via San Sebastiano, via San Pietro a Maiella, via Santa Maria di Costantinopoli, via Santa Chiara e le strade limitrofe.

Gli operatori hanno controllato 40 esercizi commerciali: tra questi, uno sanzionato in via Cisterna dell’Olio, poiché il titolare era sprovvisto del “Green Pass” disponendone la chiusura per un giorno; uno in Calata Trinità Maggiore e un altro in via Ecce Homo poiché hanno somministrato bevande alcoliche oltre l’orario consentito in violazione dell’ordinanza regionale relativa alle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Disposta per entrambe le attività la chiusura per 3 giorni; sanzionati 3 avventori poiché intenti a consumare bevande alcoliche all’interno dei locali oltre l’orario consentito.

Controlli a veicoli e persone

Nel corso dell’attività, sono state identificate 275 persone, controllati 51 veicoli, di cui 26 rimossi per sosta vietata, 4 sottoposti a sequestro amministrativo e 4 sottoposti a fermo amministrativo; sono state contestate 52 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta, mancanza della revisione periodica, guida senza patente e mancata copertura assicurativa, ed elevate 6 sanzioni amministrative, di cui 2 per mancanza della certificazione verde, una per mancato controllo del “green pass” e 3 per violazione delle norme sull’igiene e la sicurezza alimentare, per un totale di 4800 euro.

Inoltre, è stata disposta la sospensione di somministrazione temporanea di carattere igienico-sanitario ad un esercizio commerciale in via San Sebastiano e sequestrato un locale cucina di un’attività commerciale in piazza Bellini. Ad alcuni dei locali controllati sono state imposte 97 prescrizioni e irrogate 4 diffide di carattere igienico-sanitario.

Infine, in via Cesare Battisti e via Maria Longo sono stati controllati e denunciati C.T. e M.D.P, napoletani di 46 e 60 anni con precedenti di polizia, perché sorpresi nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo; ai due è stato notificato un ordine di allontanamento.