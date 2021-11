Tre i locali, siti in largo Banchi Nuovi, ai quali sono state notificate prescrizioni concernenti il trattamento degli alimenti, effettuato in violazione della normativa di settore. Numerose le persone controllate in largo San Giovanni Maggiore, dove si è badato ad evitare che la movida si trasformasse in un pericolo per le centinaia di persone presenti e in un disagio per i residenti.

Verifiche anche sull’età dei clienti dei bar, diversi sotto la soglia dei 18 anni ma spesso serviti con alcolici. I militari, alcuni in borghese e confusi nella folla, hanno sanzionato decine di giovani perché trovati in possesso di piccole quantità di stupefacenti.

Operazioni analoghe

Continuano i costanti controlli da parte delle forze dell’ordine nei luoghi più gettonati dalla movida partenopea per garantire maggiore tutela e verificare che i cittadini mantengano le misure anti Covid, così come che i locali siano a norma e che chi li frequenta sia in possesso del Green Pass.

Lo scorso giugno, operazioni analoghe si sono svolte in via Nuova Bagnoli, dove le forze dell’ordine hanno sanzionato i titolari di due attività commerciali per occupazione di suolo pubblico e multato uno degli esercenti anche per inottemperanza alle misure anti Covid-19, poiché aperto oltre l’orario consentito. Per il locale è stata disposta la chiusura per 5 giorni.