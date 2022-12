È lutto a Napoli per la morte di Vincenzo Musella, 59enne domiciliato in corso Cavour a Mortara, in provincia di Pavia. L’uomo è deceduto a causa di un tragico incidente domestico. I fatti sono accaduti di prima mattina, la vigilia di Natale.

Lutto a Napoli, Enzo cade dalla finestra mentre pulisce i vetri

Stando ad una prima ricostruzione, Vincenzo si è sporto troppo dalla finestra mentre stava pulendo i vetri ed è caduto dal secondo piano della sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, oltre ai vigili del fuoco e ai soccorsi sanitari, ma per il 59enne non c’era ormai più nulla da fare.

Il medico legale non ha trovato sul corpo segni che potessero far ipotizzare un intervento o una responsabilità di altre persone e, ricostruito l’accaduto come un tragico incidente. La salma è stata subito lasciata nella disponibilità dei familiari, senza che il magistrato di turno ritenesse necessario disporre l’autopsia o altri accertamenti.

Diversi i messaggi pubblicati sui social per lui. La sorella Maria ha scritto: “Sei un angelo avevi un cuore grande ciao fratello sei sempre nel mio cuore”.