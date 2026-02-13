È partita sui social una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Marius Costantin, il giovane di 31 anni morto mercoledì scorso a Varcaturo, frazione costiera di Giugliano, in seguito a un tragico incidente stradale.

Morto in via Ripauria a Varcaturo, raccolta fondi per riportare la salma di Marius in Romania

La mamma del ragazzo sta rientrando dalla Romania e ha espresso il desiderio di riportare la salma del figlio nel Paese d’origine, ma non dispone dell’intera somma necessaria, stimata in circa 4mila euro. Per questo amici e conoscenti hanno avviato una petizione solidale e una raccolta fondi in diversi punti vendita della zona. Sono tre i negozi che si sono resi disponibili alla raccolta: La Sigaretta Elettronica, via Ripuaria 181, Giocattoli Pintoy’s, via Ripuaria 298, Faina, via Ripuaria 222.

Marius Costantin ha perso la vita mentre percorreva via Ripuaria in sella alla sua Ducati Monster, scontrandosi con un’automobile per cause ancora in fase di accertamento. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I carabinieri stanno indagando sulla dinamica dell’incidente; la salma è sotto sequestro in attesa dell’autopsia.

Donazioni dirette alla mamma

Per chi volesse contribuire direttamente, si legge nel post, è possibile effettuare un bonifico a: Caliman Elena-Niculina, IBAN: RO66 RNCB 0196 1556 3425 0002

BIC/SWIFT: RNCBROBU