Si chiamava Ilario Canale il ragazzo deceduto nel terribile incidente avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì a Pozzuoli, in via Napoli.

Morto in un incidente a Pozzuoli, Ilario e la sua passione per la pesca: “Era un vero talento”

Nonostante i suoi vent’anni, Ilario era un esperto della pesca. Era solito pubblicare sui social network foto in cui mostrava con orgoglio pesci di grossa taglia che era riuscito a pescare in mare.

La dinamica del sinistro stradale in cui è rimasto coinvolto è ancora in fase di ricostruzione. Quello che è certo è che il 20enne viaggiava a bordo del suo scooter quando si è scontrato improvvisamente contro un palo della segnaletica stradale. La tragedia, secondo quanto emerso dalle prime indagini, sarebbe avvenuta per la perdita di controllo dello scooter da parte del giovane centauro. Sembrerebbe esclusa al momento la presenza di altri veicoli in zona.

Il corpo di Ilario, dopo i rilievi da parte della Polizia Municipale di Pozzuoli, è stato portato all’obitorio dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Al vaglio le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza installate all’esterno degli esercizi commerciali di via Napoli.

I messaggi di cordoglio

Dopo aver appreso della improvvisa scomparsa del 20enne, è partito il tam tam sui social da parte degli amici e delle persone che conoscevano Ilario.

“Eri un talento nella pesca piccolo amico, ogni volta che ci incontravamo per me era una gioia poter stare con te e parlare di pesca, di quello che amavamo sopra ogni cosa. Ora stai navigando sicuramente in mari migliori di questo, ma quanta tristezza ci hai messo nei nostri cuori, ragazzo mio”, scrive un amico su Facebook.

“Grande disgrazia e lutto per tutti noi pescatori amico mio. Sei stato un grande compagno di pesca con il quale avrei voluto più tempo anzi tutta la vita con cui passare del tempo con la tua genuina e semplice compagnia mi mancherai tanto”, è il commento di Gino, anche lui appassionato di pesca.