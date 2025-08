Slitta ancora l’autopsia sul corpo di Dj Godzi: il pm di Roma ha infatti disposto accertamenti preliminari e, a questo punto, non è possibile ancora definire neppure la data dei funerali.

Morte Dj Godzi a Ibiza, slitta l’autopsia: rinviati anche i funerali

A renderlo noto è stato Giuseppe Noschese, il padre di Michele, morto ad Ibiza in circostanze ancora non chiare. “Tali accertamenti – scrive l’uomo in un comunicato – comporteranno un inevitabile prolungamento dei tempi, rendendo al momento impossibile definire una data certa per l’esame autoptico e, conseguentemente, per la celebrazione delle esequie”. Giuseppe Noschese si è impegnato “a fornire tempestive comunicazioni non appena riceverà conferma ufficiale circa la data dell’autopsia e il successivo dissequestro della salma, al fine di poter riorganizzare, ove possibile, le celebrazioni previste”.

Il padre di Dj Godzi ha espresso poi la propria sincera gratitudine a tutte le persone, le istituzioni e le realtà coinvolte che, con sensibilità e generosa disponibilità, si erano rese pronte a fornire supporto logistico e organizzativo in vista delle esequie del figlio. Si dovrà ancora attendere quindi per capire se l’inchiesta italiana aggiungerà altri dettagli utili all’inchiesta iberica sulla morte del 35enne, avvenuta dopo un intervento in casa della Guardia Civil sull’isola delle Baleari lo scorso 19 luglio.