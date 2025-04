Il Napoli ritrova la vittoria in trasferta dopo oltre due mesi e si rilancia prepotentemente nella corsa scudetto. All’U-Power Stadium gli uomini di Antonio Conte superano il Monza per 1-0 grazie alla rete, ancora una volta decisiva, di Scott McTominay al 72’.

Monza-Napoli, la decide McTominay: Inter agganciata

Un successo fondamentale che permette agli azzurri di agganciare l’Inter in testa alla classifica a quota 71 punti, mettendo ulteriore pressione sulla squadra di Inzaghi, attesa domani dalla difficile sfida al Dall’Ara contro il Bologna.

Non vinceva lontano dal “Maradona” dal 18 gennaio, quando si era imposto 3-2 sull’Atalanta. Da allora, il Napoli aveva faticato a imporre il proprio gioco fuori dalle mura amiche. Anche a Monza la prestazione non è stata delle più brillanti: ritmo basso, poca incisività e un dinamismo limitato hanno reso la gara più complicata del previsto. Ma quando serviva concretezza, McTominay ha risposto presente: il centrocampista scozzese, sempre più nel ruolo di attaccante aggiunto, ha firmato la sua nona rete in campionato, confermandosi l’uomo in più della formazione partenopea.

Antonio Conte può esultare: il suo Napoli, anche nelle difficoltà, continua a fare punti pesanti. Una vittoria arrivata con pazienza e pragmatismo, contro un Monza ormai in crisi nera e sempre più vicino alla retrocessione. La squadra brianzola incassa un’altra sconfitta e non riesce a invertire una tendenza negativa che dura da settimane.

Con sei giornate ancora da disputare, la corsa al titolo si fa sempre più avvincente. Il Napoli, rinvigorito da questa vittoria, guarda con fiducia al finale di stagione. La pressione ora è tutta sull’Inter, che dovrà rispondere in un campo complicato come quello di Bologna.