Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Montoro, in provincia di Avellino. Un uomo di 49 anni, di nome Sabatino, è deceduto nelle scorse ore a seguito di un malore fulminante mentre si trovava presso una stazione di servizio nella frazione Caliano.

Montoro, malore mentre fa rifornimento alla stazione di servizio: muore 49enne

Secondo quanto riportato, l’uomo si sarebbe improvvisamente accasciato al suolo, sotto gli occhi attoniti dei presenti. Subito è scattata la richiesta di aiuto e sul posto sono tempestivamente giunti i sanitari del 118, che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo. Purtroppo, ogni sforzo si è rivelato vano: il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri e la guardia di finanza per i rilievi del caso. Dopo le verifiche di rito, il magistrato di turno ha disposto la restituzione della salma ai familiari. La notizia ha suscitato profondo sgomento nella comunità locale. La vittima, un uomo di 49 anni molto conosciuto in città, era un padre di famiglia stimato da amici, colleghi e concittadini. Viene ricordato come una persona perbene, un lavoratore instancabile e sempre disponibile con tutti.

Foto: Dentro La Notizia