Scappa di casa a 3 anni, nel cuore di notte, per inseguire il cagnolino in strada. E’ successo a Montesarchio, in provincia di Benevento. A intervenire sono stati i carabinieri della locale Compagnia.

Montesarchio, scappa di casa a 3 anni per inseguire il cagnolino

Ha fatto presto il giro della cittadina sannita la storia di una bimba di appena 3 anni che, nel cuore della notte, si sarebbe alzata dal letto per inseguire il suo cagnolino, Sally, mentre i genitori dormivano ignari di quanto stesse succedendo. La piccola ha aperto la porta ed è uscita fuori l’abitazione in strada, del tutto inconsapevole dei pericoli che stava correndo. Per fortuna un passante ha notato la bimba lungo la via e ha allertato i militari.

Quando i carabinieri sono arrivati, la minore stava giocando con il suo cane nel centro di Montesarchio (Benevento). “Dove mi portate?”, ha chiesto agli uomini in divisa. Ed è stata proprio lei, nonostante la sua giovanissima età, a fornire le indicazioni ai militari dell’Arma sul suo domicilio. Quando poi le forze dell’ordine hanno bussato al citofono alle 4 del mattino, i genitori non credevano ai loro occhi e hanno riaccolto la bimba tra stupore e incredulità.

Giallo sulla segnalazione anonima giunta ai carabinieri. Non è chiaro chi abbia telefonato ai militari né il motivo per cui non sia intervenuto in prima persona. La bimba era in strada, in condizioni meteo proibitive, al freddo. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che quando i genitori fossero già andati a letto quando la piccola ha aperto la porta di casa, uscendo in strada, per giocare con il proprio cagnolino. Per fortuna l’epilogo della vicenda è risultato positivo.