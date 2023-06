Aversa. Monica Sarnelli al “Dodici” di Aversa, con il suo recital “[email protected]” nell’ambito della rassegna “CIBARTI”, giovedì 29 giugno. Con le canzoni della sua “raccolta antologica” [email protected], Monica Sarnelli è in tour nelle più belle location della Campania.

Il palco del “DODICI” – struttura nota per la sua programmazione sempre indirizzata alla qualità delle proposte – sarà in perfetta sintonia con la “scaletta” prevista per la serata, con l’esecuzione di classici ma anche di brani più moderni del grande repertorio partenopeo.

Non mancheranno, ovviamente, in scaletta brani – particolarmente amati dal pubblico e di cui Monica Sarnelli è straordinaria interprete – come: “Chesta sera” e “Mentecuore” di Nino D’Angelo, “Lazzari felici” e “Assaje” di Pino Daniele, “Notte lenta” di Franco Del Prete, “Abbracciame” di Andrea Sannino e Mauro Spenillo, fino alla sigla di “Un posto al sole” che da oltre 26 anni porta la sua voce nelle case degli italiani.

Nello spettacolo, tratto dall’antologia [email protected] (4 album con più di 70 brani), canzoni di ogni epoca si uniscono in un continuo musicale dalle tinte forti e colorate, attribuendo ad ogni sfumatura un contesto e un riferimento sicuro nella secolare produzione che dalle pendici del Vesuvio ha, nel tempo, travalicato ogni possibile confine.

Capolavori del passato, che rendono omaggio ai grandi “padri” come Sergio Bruni, Raffaele Viviani, Renato Carosone, Aurelio Fierro ed alle “madri nobili” come Gilda Mignonette, Angela Luce, Mirna Doris, si incrociano al genio contemporaneo di autori come Pino Daniele, Nino D’Angelo, Enzo Gragnaniello, Mario Musella, James Senese, Franco Del Prete, Enzo Avitabile, Peppino Di Capri, Claudio Mattone, Antonio Annona, Bruno Lanza, Fred Bongusto, Eduardo De Crescenzo.

