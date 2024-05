In manette un 40enne già noto alle forze dell’ordine che ha rincorso e preso a pugni in strada la moglie sotto gli occhi increduli delle due figliolette. È successo a Mondragone, su litorale domizio.

Mondragone, 40enne prende a pugni la moglie in strada: arrestato

I carabinieri hanno arrestato l’uomo per maltrattamenti in famiglia oltre che per il reato di rapina. I militari sono intervenuti su segnalazione al 112 di un anziano che, con voce tremante, ha spiegato all’operatrice in servizio che in via Como una donna era stata aggredita e picchiata dal marito.

Dopo la segnalazione telefonica i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mondragone, in servizio di controllo del territorio, giunti sul posto hanno trovato la 32enne che, stremata dalle violenze subite, confermate dalle numerose ecchimosi che aveva su varie parti del corpo, ha denunciato di aver subito un’ennesima aggressione.

La donna ha raccontato alle forze dell’ordine che per sfuggire alla furia dell’uomo aveva trovato riparo da alcuni vicini e che il compagno, prima di allontanarsi e rinchiudersi in casa, le aveva sottratto con violenza il proprio smartphone. I carabinieri, dopo averla tranquillizzata e rassicurata, hanno richiesto l’intervento del 118, hanno quindi raccolto la denuncia della 32enne arrestando il compagno. L’uomo è stato condotto in carcere.