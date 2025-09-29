Inseguimento nella notte per le strade di Mondragone, conclusosi con l’arresto di due giovani trovati in possesso di droga e denaro contante. A finire nei guai sono stati un 19enne e un 16enne, entrambi del posto, fermati dai Carabinieri del Reparto Territoriale durante un servizio di controllo del territorio.

Mondragone, in fuga per 2 chilometri con droga e contanti: arrestati due giovanissimi

La pattuglia aveva notato una Fiat Punto in via Pignatelli. All’alt intimato dai militari, l’auto non si è fermata e ha tentato la fuga, proseguendo per circa due chilometri fino a via Caserta. Nonostante un tentativo di speronamento ai danni dell’autoradio, i due sono stati bloccati.

La conseguente perquisizione ha permesso di rinvenire diverse sostanze stupefacenti già suddivise in dosi: 7,16 grammi di cocaina, 5,14 grammi di crack e 8,60 grammi di hashish, oltre a 230 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il 19enne è stato condotto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere, mentre il minore è stato affidato al CPA di Napoli – Colli Aminei.

Non è la prima volta che i due finiscono nei guai. Infatti, appena lo scorso 27 settembre erano già stati denunciati, sempre dai Carabinieri di Mondragone, perché trovati in possesso di cocaina, crack, un taser e quasi 240 euro in contanti. In quell’occasione, nell’abitazione del 16enne era stata sequestrata anche marijuana suddivisa in otto dosi.