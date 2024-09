Un uomo di 29 anni è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone con le accuse di lesioni personali, danneggiamento, violenza o minaccia a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. L’episodio si è verificato ieri a Mondragone, nel Casertano, quando il giovane ha aggredito il personale sanitario della guardia medica.

Mondragone: aggredisce sanitari alla guardia medica e colpisce autista 118 alla testa con pugni

Giunto in ambulatorio insieme alla moglie in preda a un attacco di panico, l’uomo ha dapprima sferrato violenti calci alla porta, pretendendo che i medici interrompessero una visita in corso per soccorrere immediatamente la donna. La situazione è poi degenerata quando il 29enne ha colpito con ripetuti pugni alla testa l’autista di un’ambulanza presente sul posto, danneggiando anche il mezzo con calci e pugni e mandando in frantumi il parabrezza.

Non soddisfatto, l’aggressore ha continuato a inveire contro i medici, accusandoli ingiustamente della condizione della moglie e delle sue future crisi. L’autista dell’ambulanza è stato poi trasportato alla clinica Pineta Grande di Mondragone, dove è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.

I carabinieri, giunti sul posto su segnalazione delle vittime, hanno fermato il 29enne e lo hanno condotto in caserma, dove è stato denunciato in stato di libertà.