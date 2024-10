Giugliano. Una storia importante e vincente di formazione e imprenditoria quella dell’hair stylist giuglianese Filippo Gioia che, non a caso, in molti in città definiscono “maestro”. Direttore tecnico dell’Accademia Campana, che sforna talenti ogni anno in tutta l’area nord, ideatore del marchio Echo’, riferimento per la categoria nel territorio, Gioia, sostenuto dall’Anam, metterà a disposizione il suo “mestiere” e la sua esperienza in un’importante kermesse internazionale con in petto il “marchio tricolore”.

La città di Giugliano sarà rappresentata proprio da Filippo Gioia nella nazionale italiana che salirà in pedana ai mondiali di acconciatura che avranno luogo nei prossimi giorni in Francia a Parigi.