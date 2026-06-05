Mof di Aversa, verso rimozione celle frigorifere: “Lavori tra 15 giorni”

Sembrano avviarsi verso una soluzione le criticità che finora hanno rallentato la riqualificazione del mercato ortofrutticolo di Aversa. Al centro della vicenda ci sono le celle frigorifere dei mercatali presenti nell’area interessata dai lavori. Delle otto celle esistenti, cinque saranno demolite, mentre due verranno mantenute perché inserite all’interno di un capannone che rientra nel progetto di riqualificazione. Per un’ultima struttura sono ancora in corso valutazioni da parte degli uffici tecnici comunali e non si esclude una futura rimozione.

Dopo una lunga fase di sola cantierizzazione, il cronoprogramma prevede ora la ripresa delle attività entro i prossimi quindici giorni, con l’avvio effettivo dei lavori previsto entro la fine di giugno.