Qualiano, incontro Pd su mobilità. Casillo: “Servizio trasporti poco degno a Giugliano. Piano con Comune per potenziarlo”

Mobilità e sviluppo. E’ il tema discusso ieri al Circolo del Partito Democratico, a Qualiano. L’incontro ha visto la partecipazione dell’assessore regionale ai trasporti e alla mobilità, Mario Casillo e dei rappresentanti dei circoli dell’area giuglianese. Al centro del dibattito il potenziamento del trasporto su gomma e il rilancio della stazione di Ponte Riccio.

L’incontro ha riscontrato una grande adesione, l’obiettivo e’ trovare una soluzione congiunta per il rilancio dei collegamenti tra le varie aree.