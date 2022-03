“Il 4-3-3 in epoca moderna è il modulo più ordinato che può avere una squadra. Napoli è stato più coperto con meno metri da coprire per ogni calciatore con interpreti come le nostre mezze ali che ci sono invidiati da mezza Europa: con Anguissa, Lobotka e Fabian il gioco è fatto”. E’ l’analisi di mister Pasquale D’Aniello, intervenuto a Club Napoli All News, sul cambio di modulo degli azzurri nella gar di ieri a Verona. Tuttavia, “troppa sofferenza fino alla fine: al 95′ la palla in area di rigore non ci può arrivare.Spalletti – ha ricordato il tecnico – ha detto di Osimhen che è un ottimo giocatore, ma che deve capire meglio i movimenti dello smarcamento. Napoli verticale come ribattezzato da tanti? E’ ovvio che se giochi sull’istinto sei cosretto a lanciare in avanti e in verticale se ti aggrediscono uomo contro uomo. Ieri Napoli ha fatto due gol su due cross e altrettanti falli laterali battuti in fretta leggendo il momento. Siamo stati più scaltri degli altri e questo non avveniva da tempo”.

Più in generale, però, “abbiamo squadre come Torino e Verona che si esaltano per il collettivo, l’intensità e con il giocare uomo contro uomo. Il campionato italiano – ha sottolineato – è permissivo sul fallo sistematico dei difensori a cento metri dalla porta e quindi queste sono squadre che possono dare fastidio. Ma, quando questi giocatori cambiano team, fanno fatica”. Sul mancato rigore a Belotti contro l’Inter, D’Aniello è stato netto: “L’errore lo fa chi è seduto al bar non al Var”.

Dopo Verona, “non so se Spalletti cambierà – ha chiosato D’Aniello – perché dovrà scegliere in virtù di come sta la squadra e della brillantezza degli esterni. Il Napoli però deve avere coscienza a posto: se vuole continuare a sognare deve vincere a Bergamo con l’Atalanta, ma da settembre ho la sensazione che ci sia troppa voglia di Milan e che – ha concluso il tecnico – alla fine li portino al tappeto dell’Ariston e poi dovremo anche sorbirci, come dicono gli ‘Autogol’, che padre Pioli ha fatto il miracolo”.