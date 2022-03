“Di tutte le problematiche relative al morale di chi rientra dalle nazionali non può interessarci più di tanto, vedi Insigne, che è il capitano del Napoli e deve giocare. Ingorghi tattici attorno a lui?

Servirebbe una rotonda – ha ironizzato mister Pasquale D’Aniello nel suo intervento a Club Napoli All News – ma con Sarri era pericoloso perché gli andavano in sovrapposizione interna, Hamsik, ed esterna, Ghoulam mandando in difficoltà il terzino avversario”. Archiviata la delusione del mancato approdo della Nazionale ai Mondiali in Qatar, si torna a pensare alla gara di Bergamo che attende il Napoli.

“Io parto dal reparto offensivo. Davanti le scelte obbligate – ha osservato il tecnico – ma anche dietro gli azzurri sono costretti a giocare a tre perché Mertens deve avere l’inserimento di una delle mezze ali per puntare la porta. Forse ci si potrebbe schierare più a cinque se ci fossero tre centrali perché si rischia di affrontare i nerazzurri in inferiorità numerica. Zielinski?

Tecnicamente ha caratteristiche che in serie A non ha nessuno, ma è troppo limitato mentalmente in campo”. Una carta da giocare potrebbe essere Lozano. “Il messicano dipende da come torna – ha concluso mister D’Aniello – e può essere schierato all’inzio come effetto sopresa o nel finale quando gli altri sono stanchi”.

A cura di Antonio Di Monaco