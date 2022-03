Miriam Dalmazio è una delle attrici di Studio Battaglia, fiction in onda su Rai 1. Volto già noto per aver preso parte a diverse produzioni cinematografiche e televisive, si è messa in evidenza grazie alla sua bravura. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Miriam Dalmazio: chi è, età, sorella

Miriam è nata a Palermo il 14 settembre 1985, sotto il segno della Vergine. Ha 36 anni ed è ultima di quattro figli, venuta al mondo quando la mamma aveva 40 anni e il papà quasi a 50 anni. In quel periodo, la sua famiglia ha vissuto un momento di difficoltà economiche, legate al lavoro del padre, imprenditore nel settore delle costruzioni.

Con la sua nascita, l’uomo è riuscito a trovare un nuovo impiego, considerando l’arrivo della quarta figlia come un vero e proprio portafortuna.

Ha la passione per la recitazione sin da piccola: dopo aver conseguito il diploma al Centro sperimentale di cinematografia di Roma, ha iniziato a recitare sul piccolo schermo.

Miriam Dalmazio: film, serie tv, Studio Battaglia

Miriam Dalmazio ha iniziato a recitare nella serie Tv Capri, nel 2006: questo è stato l’inizio della sua brillante carriera, che ha raggiunto l’apice quando è entrata a far parte del cast di Che Dio ci aiuti nel 2011, fiction che le ha consentito di ottenere grande successo di pubblico. Appare nella prima, seconda e terza stagione, interpretando la timida e impacciata dottoressa Margherita Morbidelli, una ragazza di provincia trasferitasi nel convitto gestito da Suor Angela per motivi di studio.

Prende parte a diverse fiction, tra cui Sposami, Il commissario Montalbano, La vita promessa, I medici, La stagione della caccia e Leonardo. E’ tra le protagoniste della serie Studio Battaglia, in onda su Rai 1 nel 2022, in cui interpreta una brillante avvocatessa, alle prese con i casi da affrontare e le cause da vincere.

Tra i film in cui recita, c’è Sole a Catinelle, campione di incassi al botteghino, con protagonista Checco Zalone.

Miriam Dalmazio: vita privata, figli

In merito alla sua vita privata, Miriam risulta legata a Paolo, un imprenditore e proprietario di un resort su un’isoletta vicino a Bali. I due si sono conosciuti nel 2013 grazie a un amico in comune. Dalla loro unione, nel 2016, è nato il figlio Ian.

Miriam Dalmazio: Instagram

L’attrice è presente sui social: il suo profilo Instagram, risulta seguito da 56mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.