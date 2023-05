La fortuna bacia l’isola di Ischia. Venerdì scorso un fortunato giocatore – la cui identità resta anonima – ha vinto un milione di euro col concorso MillionDay del Lotto.

Million Day, a Ischia vinto un milione di euro col concorso del Lotto

La maxi vincita è stata realizzata grazie alla combinazione fortunata dei numeri 8-19-36-40-46, giocata in una tabaccheria di via Leonardo Mazzella a Ischia Porto.

Si tratta della diciottesima vincita milionaria da inizio anno di questo concorso. Lanciato nel febbraio del 2018, il MillionDay ha distribuito ben 253 vincite da un milione di euro. Per la Campania si tratta della seconda vincita milionaria in meno di quindici giorni al concorso, dopo quella dello scorso 16 aprile a Casagiove, in provincia di Caserta.

Come giocare al MillionDay

Per giocare al MillionDay è necessario compilare una schedina selezionando 5 numeri compresi tra 1 e 55. Le modalità di gioco sono molteplici: si può fare una giocata singola selezionando 5 numeri per un importo fisso della giocata da 1 euro. Nella giocata plurima vi è la possibilità di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, fino ad un massimo di dieci se viene compilata a voce o attraverso l’app My Lotteries mentre scende a 5 se viene compilata con un formato cartaceo. Infine vi è la giocata sistemistica in cui si può selezionare da 6 a nove numeri, compresi tra l’1 e il 55, e scegliere tra sistema ridotto e sistema integrale.