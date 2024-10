Milan-Napoli in chiaro tv dopo 30 anni: ecco come vedere gratis la partita

A suo modo è un appuntamento con la storia: sono già tantissimi i precedenti tra Milan e Napoli, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A martedì 29 ottobre alle ore 20.45, ma la particolarità sta nel fatto che potrà essere visibile in chiaro anche per tutti coloro che non hanno nessun tipo di abbonamento. Bisogna tornare indietro di quasi trenta anni, al 1996, con il match del 13 aprile tra Juventus e Sampdoria visibile non solo dai rispettivi tifosi ma anche da tutti gli appassionati.

Dove (e come) vedere la partita

Attenzione, però: bisognerà cercare di essere il più veloci possibile per accaparrarsi la certezza di poter guardare Milan-Napoli. Cosa significa? La gara verrà trasmessa su Dazn e se per gli abbonati ovviamente non cambierà nulla, soltanto due milioni di persone in totale potranno guardarla gratis e in chiaro. In che modo? Bisognerà semplicemente seguire le procedure di registrazione in maniera gratuita e senza sottoscrivere alcun abbonamento: questa sera, quindi, dopo aver inserito le proprie credenziali di accesso ci si potrà godere la gara in chiaro sia sulla tv ma anche in streaming sul proprio smartphohe, tablet o pc. Lo stesso discorso è valido anche per gli utenti di TimVision tramite il sito internet, l’applicazione o smart tv.