Milan-Napoli 0-2 le pagelle, Olivera e Anguissa top, ancora bene Meret

Il Napoli sbanca San Siro e allunga in vetta alla classifica con un netto 0-2 grazie alle reti di Lukaku e Kvara e vola a +7 dalle inseguitrici. Grande prova di Anguissa ed Olivera, Lukaku e Kvara decisivi.

Le pagelle di Milan-Napoli

Meret 6,5 ; Preciso quando chiamato e decisivo nell’intervento su Musah dopo lo svarione di Buongiorno e sul destro di Leao, 5° clean sheet in 7 gare.

Di Lorenzo 6,5: il capitano azzurro è ritornato ai suoi standard e sulla destra non concede niente prima ad Okafor e poi Leao.

Rrahmani 6,5: prova affidabile per il centrale Kosovaro, bravo nel gioco aereo e in fase di costruzione.

Buongiorno 6: Meni preciso rispetto a quanto visto fin’ora ma il centrale azzurro è già una garanzia.

Olivera 7,5: prova assurda del laterale uruguagio, sia in fase offensiva che difensiva, spinge e difende con grande energia e mostra una delle migliori prestazioni in maglia azzurra

Gilmour 6,5: Sostituire Lobotka in quel ruolo è lavoro per pochi, ma lo scozzese eccelle per dinamismo e geometrie e i suoi lancia lungi sono materiale per gli amanti del bel calcio

McTominay 6: Partita più in ombra per il nonostante lo scozzese garantisce smerpe tanta corsa ed inserimento, piccola nota negativa sulle due occasioni da gol.

Politano 6: Altra prova di spessore per la nuova versione dell’esterno azzurro, primo tempo di spinta, mentre nel secondo passa a fare il laterale basso e non disdegna fino al cambio

Lukaku 7: Romelu non è ancora al top della forma, ma l’attaccante sblocca il match in avvio e lavora tanto per la squadra

Kvaratskhelia 7: Un lampo illumina San Siro e l’astro georgiano mostra ancora le sue grandi prove balistiche

All. Conte 7,5 : Questa squadra è già la sua seconda pelle e ci sono ancora ampi margini di miglioramento e la fuga in vetta sembra appena iniziata.

Sostituzioni

Mazzocchi 6;

Simeone 6

Neres 6

Zerbin S.V

Folorunsho S.V