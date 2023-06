Michelle uccisa a 17 anni e scaricata nella spazzatura, arrestato il fidanzatino

È stata prima uccisa a coltellate in casa, poi infilata in un sacco di plastica e portata fuori con un carrello della spesa dove è stata abbandonata vicino ai cassonetti della spazzatura. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri a Primavalle, quartiere di Roma.

Michelle uccisa a 17 anni e scaricata nella spazzatura, arrestato un coetaneo

Sono questi i dettagli macabri emersi dopo il ritrovamento del cadavere di Michelle Maria Causo, 17 anni, uccisa da un suo coetaneo. L’allarme è scattato alle 16 circa quando un passante ha notato il giovane spingere il carrello con il fagotto. Si è insospettito e ha deciso di chiamare la polizia. Gli agenti hanno subito aperto il sacco trovando il cadavere della ragazza.

Non è chiaro a quando risalga il decesso della 17enne, una romana, che nella giornata di ieri era uscita dalla sua abitazione poco distanze. La giovane frequentava infatti l’istituto statale in via Pietro Maffi, il «Vittorio Gassman» di Roma.

L’arresto

Per la morte della ragazzina i poliziotti hanno ammanettato un 17enne italiano, originario dello Sri Lanka. Per lui ‘accusa è quella di omicidio. Si indaga per stabilire il movente di quanto accaduto. Tra le tante possibili ipotesi anche una lite tra i due giovani per una gravidanza della ragazza. Sul corpo sono stati trovati diversi fendenti.