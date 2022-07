“Mi bebito fiu fiu”, come è nata la canzone virale su TikTok

Sta spopolando su Tiktok la canzone “Mi bebito, fiu fiu”, creata da Tito Silva, artista peruviano, che si è ispirato alle conversazioni Whatsapp tra l’ex presidente peruviano Martìn Vizcarra e Zully Pinchi, sua presunta amante.

Secondo i media locali, Vizcarra avrebbe avuto un incontro con la ex candidata al Congresso in un lussuoso hotel di Cusco. L’ex presidente avrebbe chiesto alla Magistratura un permesso per recarsi nella Città Imperiale per svolgere alcune attività per conto del suo partito “Perù Primero”. Vizcarra avrebbe così approfittato del viaggio per incontrare Pinchi all’Hotel Monasterio, una struttura a 5 stelle situata sulle Ande.

Secondo le conversazioni a cui ha avuto accesso la stampa locale, Martín Vizcarra si sarebbe messo d’accordo con la ex candidata al Congresso per vedersi nell’albergo senza attirare troppo l’attenzione. Addirittura, secondo quanto si apprende, l’ex presidente avrebbe chiesto a Zully Pinchi di presentarsi alla reception come la fidanzata di Rudy José Ramos León, segretario generale di Vizcarra.

Nelle immagini rilasciate, si può leggere come Zully Pinchi si riferisca a Vizcarra con nomignoli e vezzeggiativi. In una conversazione Pinchi avrebbe commentato con “fiufiu” una foto privata che ritrae l’ex presidente. Dai media locali sarebbe spuntata fuori anche una poesia dal titolo “Las noche que te soñé” (“La notte che ti ho sognato”, in italiano) scritta dall’ex candidata al Congresso nel 2014, nella quale dice “arrotolami come zucchero a velo in un negozio di ‘pionono’ (dolce tipico peruviano, ndr)”.

Il produttore Tito Silva ha deciso di realizzare una parodia sul presunto incontro di Martín Vizcarra e Zully Pinchi, utilizzando come brano la melodia della nota canzone “Thank you” di Dido. In poco tempo è diventata virale sui social network, in particolare su Tiktok. Il brano sarebbe finito in tendenza anche su Spotify ma, improvvisamente, sarebbe stata tolta – come raccontano molti utenti – dalla piattaforma di streaming musicale.