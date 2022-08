Torna il caldo torrido al Sud dopo giorni di pioggia incessante. L’anticiclone africano farà schizzare in alto le colonnine dei termometri già da oggi, 17 agosto.

Meteo, torna il caldo africano al Sud: attesi picchi superiori ai 40°C

Domani sarà la giornata più calda, secondo le previsioni meteo, a causa di questa ennesima fiammata africana. Come riporta ilmeteo.it, la Regione nella quale si registrano le temperature più calde è la Sicilia, con punte fino a 43°C. Non sono da meno le altre regioni del Sud con temperature vicine ai 40°C su alcuni angoli della Puglia e sull’area ionica tra Basilicata e Calabria, ma anche in Campania.

Venerdì la situazione dovrebbe progressivamente migliorare in tutto il Sud eccetto in Puglia (picco di 44 gradi a Taranto), Calabria (45 a Crotone) e Sicilia (46 ad Avola, in provincia di Siracusa). Nei giorni successivi, fanno sapere gli esperti de il meteo.it, masse d’aria più fresca in discesa dai quadranti settentrionali saranno alla base di un calo termico anche per le regioni del Centro e del Sud.