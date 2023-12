Le festività natalizie si avvicinano, ma il clima sembra riservare sorprese insolite. Secondo le previsioni, un aumento delle temperature accompagnerà le celebrazioni natalizie, distaccandosi notevolmente dalle medie climatiche attese.

L‘Anticlone delle Azzorre si sta dirigendo verso l’Italia, portando con sé temperature superiori alla norma. Prima di stabilire un clima più mite, dovremo affrontare la Tempesta del Solstizio, che influenzerà il nostro weekend festivo con forti bufere di vento su gran parte del territorio italiano, incluso il Sud.

Oggi, sabato 23 dicembre, venti intensi soffieranno su diverse regioni italiane, accompagnati da raffiche potenti e la presenza di nubi sparse, che potrebbero causare lievi piogge anche in Campania. La situazione si attenuerà gradualmente nella giornata della Vigilia, domenica 24 dicembre, quando i venti diminuiranno di intensità.

Insolito clima a Natale, la spiegazione dei meteorologi

“Assisteremo a uno scontro tra due fenomeni meteorologici, un Ciclone Polare e l’Anticiclone delle Azzorre. Con il Solstizio d’Inverno, avremo un’intensificazione significativa del vento”, spiega Andrea Garbinato de Il Meteo.

Pur con il cielo in prevalenza sereno, si prevede un aumento della copertura nuvolosa sul versante tirrenico nelle giornate della Vigilia e del Santo Natale, con possibilità di pioggerellina dalla Liguria alla Toscana, scendendo lungo il litorale da Lazio, Campania e Calabria.

In sintesi, la Vigilia e il Natale saranno caratterizzati da cieli nuvolosi sul versante tirrenico, mentre altrove il sole farà la sua comparsa. Un elemento comune in questa situazione sarà il caldo anomalo, che accompagnerà le festività almeno fino al 27-28 dicembre, con temperature localmente superiori anche di 10 gradi rispetto alla media del periodo. Ancora troppo presto invece per sapere cosa ci riserverà il clima a Capodanno.