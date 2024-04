Una mattina speciale per i piccoli alunni della scuola Kindergarten. Una merenda sana e genuina, con prodotti del territorio in uno de giardini più belli e storici della città. Mele a turca e pane con olio serviti dai calciatori del Giugliano i quali hanno promosso, in collaborazione con la Coldiretti, il mangiar sano e hanno firmato autografi a tutti i piccoli alunni che con grande entusiasmo hanno accolto i tigrotti.