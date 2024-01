Blitz nella notte della società partenopea per trovare l’accordo con il Verona per l’attaccante belga classe 2000. Da sistemare solo gli ultimi dettagli per mettere a disposizione di Mazzarri il giocatore già al ritorno dall’Arabia.

Terzo rinforzo azzurro di gennaio

Napoli e Verona nella notte hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Cyril Ngonge. Dopo Mazzocchi dalla Salernitana e Traoré dal Bournemouth si avvicina il terzo rinforzo sul mercato di gennaio per Walter Mazzarri. Restano solamente da sistemare gli ultimi dettagli per l’arrivo dell’attaccante classe 2000 con l’attaccante che dovrebbe arrivare ai piedi del Vesuvio per una cifra tra i 12-15 milioni di euro. Sul belga si era mossa per prima la Fiorentina, prima dell’inserimento del club del presidente De Laurentiis che ha saputo sfruttare benissimo la necessità della società scaligera di vendere i propri pezzi pregiati per le note difficoltà economiche. I viola hanno successivamente provato a riprendere i contatti col Verona, prima del definitivo accordo con il Napoli delle scorse ore. In questa stagione Ngonge ha disputato 19 partite tra Serie A e Coppa Italia, con 6 gol e 2 assist