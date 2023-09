Aveva 73 anni l’uomo ritrovato senza vita all’interno del suo appartamento nella serata di ieri. Teatro della tragedia la centralissima via Roma.

Melito, uomo trovato senza vita in casa

Come spiega Il Mattino, l’anziano viveva da solo in casa. A fare la macabra scoperta alcuni familiari, che hanno tentato invano di mettersi in contatto con la vittima. Sul posto si sono precipitati prima i sanitari del 118, che hanno appurato il decesso dell’uomo, e poi gli uomini della Compagnia di Marano.

Da una prima ricostruzione, pare che il 73enne si sia tolto la vita utiizzando un’arma da taglio usata per autoinfliggersi dei fendenti, alcuni dei quali sono risultati fatali. Sul caso indagano i militari dell’Arma di Melito e i colleghi della compagnia di Marano. La pista battuta resta quella del suicidio.