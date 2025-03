Nel pomeriggio di ieri, martedì 25 marzo, i carabinieri della tenenza di Melito sono intervenuti in via delle Palme a seguito di una segnalazione al 112 per un furto in atto.

Melito: tentano di rubare un’auto, 16enne arrestato. Caccia ai complici

Alcuni ignoti stavano cercando di rubare una Lancia Y parcheggiata, ma l’arrivo tempestivo dei militari ha impedito il colpo. Uno dei ladri, un ragazzo di 16 anni del posto, è stato bloccato e arrestato per tentato furto. Nel frattempo, un complice è riuscito a fuggire a bordo di un’altra auto, danneggiando sia la vettura dei carabinieri che la Lancia Y durante la manovra.

Altri due complici sono invece scappati a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Il minorenne arrestato è stato trasferito al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, su disposizione della Procura per i minorenni di Napoli. Intanto, proseguono le indagini per rintracciare i tre complici ancora in fuga.