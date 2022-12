Non è rimasto inascoltato il grido d’aiuto della signora Assunta, 63enne di Melito, che questa mattina ha telefonato ai Carabinieri dicendo di essere sola e digiuna da 3 giorni.

Melito, sola e digiuna da 3 giorni: gara di solidarietà per Assunta

Dopo che i militari dell’arma l’hanno accompagnata in ospedale per una visita di routine e comprato alimenti di prima necessità, l’intera comunità si è mossa per donare un pacco di alimenti alla signora, rimasta sola dopo la morte del compagno. Anche l’amministrazione comunale, con il sindaco Luciano Mottola, si è immediatamente attivata per dare conforto e vicinanza alla donna.

“Da quando è morto il mio compagno, non ho più cucinato”, ha detto Assunta al primo cittadino che nel pomeriggio di oggi si è recato a casa della 63enne.

“Natale è tempo di solidarietà e di piccoli gesti che possono fare la differenza quando sono rivolti a persone in grosse difficoltà”, ha scritto Mottola in lungo post sui social. Poi ha continuato: “Questo pomeriggio mi sono recato personalmente a casa della signora Assunta per consegnare, a nome mio e dell’intera amministrazione comunale, una cesta natalizia per alleviare le sofferenze di questo periodo.

La signora mi ha raccontato la sua storia di stenti e malanni, ma soprattutto di solitudine, quella che si è impossessata della sua abitazione immediatamente dopo il decesso del compagno di una vita. Al momento però Assunta ha capito di non essere sola, come quando, al termine di una piacevole chiacchierata, mi ha abbracciato e ringraziato, confessandomi anche una novità. Questo sarà un Natale diverso, non lo passerà sola in casa ripensando mestamente ai tempi felici, ma cenerà a casa di parenti che in queste ore si sono messi in contatto con lei. Insomma la magia del Natale ha trovato spazio anche in casa di Assunta, con la speranza che possa stabilirsi lì a lungo, ridando serenità ad una donna che oggi è finalmente tornata a sorridere.”