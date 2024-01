È stata sottoposta a sequestro preventivo d’urgenza la palestra del II° Circolo “Giovanni Falcone” di Melito. L’associazione sportiva dilettantistica, a cui era stato concesso di utilizzare la struttura con apposita licenza, aveva impedito a studenti e docenti di svolgere regolarmente le attività didattiche dando invece priorità alle pratiche sportive di propria pertinenza.

Melito, sequestrata palestra del 2° Circolo occupata da associazione sportiva

Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Napoli Nord ed eseguito dalla Guardia Di Finanza. Dalle indagini, è emerso anche che la concessione all’associazione era stata rilasciata a un periodo antecedente alla convenzione stipulata nel 2016 (e poi successivamente prorogata), ovvero a gennaio del 2009. E non solo: l’ente associativo non avrebbe mai pagato i canoni previsti per regolamento comunale, destinati a coprire le spese per le utenze che, invece, sono rimasti interamente a carico del Comune di Melito.

Nonostante ciò, fa sapere la Procura, l’affidamento della palestra della scuola di Corso Europa all’associazione sportiva dilettantistica è stato prorogato di anno in anno, fino a luglio del 2022. E cioè fino a quando non è stato ordinato lo sgombero dello struttura. La palestra, tuttavia, non è mai stata liberata dall’associazione sportiva che invece ha continuato a usufruirne del locale. Per questo motivo la Procura di Napoli Nord ha disposto l’immediato sequestro preventivo del bene in relazione al reato di occupazione abusiva.