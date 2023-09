È sconvolta la comunità di Melito per la prematura scomparsa di Teresa Mauriello. La tragica notizia è stata resa nota sui social attraverso i gruppi cittadini e ha fatto rapidamente il giro della città.

Melito piange Teresa Mauriello: “Buon viaggio anima bella”

Decine i messaggi comparsi in queste ore su Facebook per ricordare la donna: “Ciao Teresa, voglio ricordarti con questo tuo bel sorriso perché eri, sei(nei nostri cuori) e resterai sempre una donna, un’ amica, una mamma, una moglie che nonostante tutto amavi la vita come una grande guerriera. Oggi non ho perso solo un’amica che quando andavo a casa di mio fratello passavamo ore ed ore a parlare, ma ho perso una grande fans, che ogni volta che cantavo in qualche manifestazione ti vedevo che ti emozionavi e oggi mi stai facendo piangere Tu a me come anche il cielo sta piangendo. Ma il cielo oggi ha conquistato una nuova Stella che porta il tuo nome e Tu sempre con il tuo sorriso la farai brillare ogni giorno”, Giuseppe e poi ancora “È stato un onore conoscerti, ti ho sempre vista con il sorriso e forte. Purtroppo la vita è ingiusta. Il signore ti ha voluta con lui, veglia sulla tua famiglia e dai tanta forza a tuo marito. Ti porterò sempre con me. Buon viaggio amica mia”, scrive Lucia. Teresa lascia il marito e due bimbi.