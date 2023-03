Venti chili tra pescato del giorno e molluschi: questo il bilancio del sequestro eseguito questa mattina in alcune pescherie di Melito, in provincia di Napoli, in vista delle festività pasquali. Ad effettuare i controlli le agenti della Polizia Municipale, guidate dalla comandante Antonia Napolano, insieme ai militari della Capitaneria di Porto della Guardia di Finanza di Napoli.

Melito, pesce e molluschi “fuorilegge” venduti nelle pescherie: sanzioni per 10mila euro

Nel mirino sono finite tre pescherie – situate tra Corso Europa e via Roma – al cui interno sono stati trovati prodotti ittici in cattivo stato di conservazione, in cattiva condizione igienico-sanitaria e perfino privi di ogni tracciabilità. Nella maggior parte dei casi, il pesce era esposto all’esterno delle attività occupando di fatto i marciapiedi delle arterie stradali della città.

Per questo motivo la Polizia Municipale di Melito ha contestato ai titolari degli esercizi commerciali, tra le varie violazioni, anche l’occupazione abusiva di suolo pubblico e sequestrato in un caso 3kg di prodotti ittici in vendita fuori dal negozio. Al termine dei controlli, una pescheria è stata chiusa per mancanza di licenza: in un precedente blitz i gestori di quest’ultima avevano abbassato la saracinesca poco prima che arrivassero le agenti della Municipale. Stavolta, invece, sono stati sorpresi e sottoposti a controlli mentre l’attività era aperta. Un’altra pescheria, invece, rischia la sospensione temporanea. Nei confronti dei titolari sono scattate sanzioni per 10mila euro.