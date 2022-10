Nuove assunzioni alla Kimbo di Melito. La nota azienda di torrefazione richiede personale per il confezionamento del caffè e ha indetto nuove selezioni per lo stabilimento dell’area nord di Napoli sito in via Appia.

Kimbo cerca nuovo personale

La posizione da ricoprire, secondo quanto si apprende dal portale “scoprilavoro”, è quella di addetto al confezionamento del caffè. Il contratto di lavoro offerto sarà inizialmente a tempo determinato e della durata di un mese ma con la possibilità di ulteriori rinnovi fino all’inquadramento contrattuale a tempo indeterminato. Per accedere alle selezioni, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

Possesso del diploma a indirizzo tecnico e industriale

Esperienza pregressa nel confezionamento di prodotti alimentari

Capacità di lavorare sia in team che in autonomia

Le risorse selezionate, attraverso un affiancamento definito on the job, verranno formate per il lavoro di produzione e avrà il compito di gestire le linee produttive controllandone il corretto funzionamento.

Come inviare il Cv

Per inviare la propria candidatura all’azienda Kimbo, e in particolare allo stabilimento con sede a Melito, è sufficiente inviare il proprio curriculum vitae tramite la sua pagina web dedicata alle offerte di lavoro.

Una volta inviato, sarà l’ufficio risorse umane a fare una prima selezione ed eventualmente a convocare il candidato per un colloquio dal vivo. In particolare, prenderà in considerazione le esperienze pregresse, le abilità acquisite e, se richiesto, i titoli di studio conseguiti.