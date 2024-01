“Finalmente il giovane Sasy è fuori pericolo”, ha dichiarato il presidente Vincenzo Stravolo. “Quella che sembrava (e che in fondo è stata) una tragedia – ha continuato Stravolo – sta avendo un lieto fine. Come tutte le storie, ha però in seno una morale: “No ai botti illegali””.

Salvatore, 17enne melitese ferito da un petardo a Capodanno, si è svegliato dal coma

Questa mattina il ragazzo ha lasciato la terapia intensiva dell’ospedale di Pozzuoli, dov’era ricoverato dalla notte del 1 gennaio, per essere trasferito in reparto, dove continuerà a ricevere le cure mediche necessarie al suo recupero.

Commovente l’incontro con la madre, Mariagrazia, cui ha chiesto di non lasciarlo solo e di tenergli stretta la mano. Qualche settimana fa, la stessa don.na insieme a parenti e amici di Salvatore era scesa per le strade di Melito per pregare per suo figlio e chiedere giustizia, ma anche per lanciare un messaggio ai coetanei di Salvatore sull’uso consapevole dei fuochi d’artificio