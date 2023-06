Minacciano imprenditore per ottenere il versamento di somme di denaro per l’aggiudicazione all’asta di due immobili. Carabinieri e Polizia eseguono misura a carico di tre persone legate al clan Amato Pagano.

Melito, estorsione sugli immobili all’asta: arrestati tre del clan Amato-Pagano

L’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli nei confronti di tre persone. Sono gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di estorsione consumata e tentata, aggravate dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Amato-Pagano.

In particolare, secondo quanto ricostruito dalla DDA partenopea, gli indagati avrebbero minacciato un imprenditore di Melito per ottenere il versamento di somme di denaro per l’aggiudicazione all’asta di due immobili.