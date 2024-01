È scesa in strada la cittadinanza di Melito per dire “No” ai botti illegali e pregare per Sasy, il giovane di 17 anni rimasto gravemente ferito dallo scoppio di un petardo la notte di capodanno.

Melito dice “No” ai botti illegali: fiaccolata in città per Sasà

La fiaccolata, partita da via Don Raffaele Abete e terminata in via Roma dinanzi alla statua che raffigura Padre Pio, è stata organizzata dall’associazione “Trasparenza per Melito” insieme ai genitori del giovane. In testa al corteo parenti ed amici che hanno pregato per il giovane melitese.

Il 17enne versa ancora in gravi condizioni ed è tuttora ricoverato all’ospedale La Schiana di Pozzuoli dove è stato trasportato d’urgenza la notte di San Silvestro dopo un primo soccorso all’ospedale san Giuliano di Giugliano. Il ragazzo è rimasto ferito insieme ad un amico, anche lui 17enne che ha riportato solo ferite alla mano.

Sasy invece ha subito danni più gravi. Il petardo infatti gli è esploso in pieno volto procurandogli ferite profonde tanti da ridurlo in fin di vita. Ora lotta tra la vita e la morte e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.