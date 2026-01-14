Melito, armi da guerra e chili di droga: due arresti, scoperto anche arsenale in un box

Maxi blitz della Polizia di Stato tra Melito e il centro storico partenopeo: gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli hanno arrestato due napoletani, un 30enne e un 25enne, trovati in possesso di pistole, fucili e ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati anche due fucili M70 AB2, revolver, un fucile a pompa, centinaia di cartucce, giubbotti antiproiettile e oltre 6 chili di droga tra hashish, marijuana e cocaina.

Controllo su strada a Melito: trovata una Beretta cal. 6,35

L’intervento è scattato a Melito, dove i poliziotti, insieme al Reparto Prevenzione Crimine Campania e alle Unità Cinofile antidroga e anti esplosivo, hanno controllato un’auto con a bordo il 30enne. L’uomo è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica Beretta calibro 6,35.

Gli agenti hanno quindi esteso gli accertamenti all’abitazione del 30enne, rinvenendo nel vano d’ingresso una busta in plastica con materiale per il confezionamento di sostanze stupefacenti: buste per il sottovuoto, mascherine, pellicola, macchina per il sottovuoto, un bilancino di precisione e una bilancia da cucina. La scoperta più allarmante è arrivata sul lastrico solare: all’interno del motore di un condizionatore, raggiungibile attraverso una finestra posta a circa tre metri dal suolo, sono stati trovati due fucili M70 AB2.

Hashish nel centro storico di Napoli: sequestrati 13 panetti

I controlli sono proseguiti nel centro storico di Napoli, nell’abitazione della compagna del 30enne. In un vano in uso esclusivo all’uomo, i poliziotti hanno rinvenuto 13 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 1,3 kg. Sempre nella stessa area, gli operatori hanno controllato l’abitazione del 25enne, dove è stata trovata una pistola semiautomatica calibro 6,35 con 5 cartucce dello stesso calibro. Anche per lui sono scattate le manette.

Il deposito nel box: revolver, fucile a pompa e cocaina

Le indagini hanno portato infine a un locale box a Melito di Napoli, dove è stato rinvenuto un vero e proprio arsenale e ulteriore droga: 3 revolver 357 Magnum, 1 fucile a pompa calibro 20, 312 cartucce di vario calibro, 29 panetti di hashish (circa 3 kg), 650 grammi di marijuana, 32 buste di cocaina (circa 2 kg), 2 giubbotti antiproiettile. Al termine degli adempimenti, entrambi gli arrestati sono stati condotti presso la casa circondariale di Poggioreale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.