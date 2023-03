Mediaset cerca nuovi volti e offre interessanti opportunità di lavoro sia negli studi che negli uffici. Inoltre sono aperti i casting per partecipare ai vari programmi televisivi per questo 2023.

Mediaset, casting aperti per programmi e show televisivi: come candidarsi

Il gruppo controllato dalla famiglia Berlusconi sta cercando, al momento, le seguenti figure:

Modelli e Modelle



Professionisti dello Spettacolo

Figuranti

Le candidature possono essere inviate da questa pagina.

Casting canale 5 – Fascino PGT

Diversi tra i più noti programmi televisivi che vanno in onda su Canale 5 sono prodotti dalla Fascino PGT (Produzione Gestione Teatro) srl, società di produzione televisiva italiana di proprietà della RTI (Reti Televisive Italiane SpA, società del Gruppo Mediaset) e di Maria De Filippi. Per partecipare ai provini per queste trasmissioni occorre candidarsi attraverso il portale web di WittyTv, la web TV che offre contenuti esclusivi, anticipazioni, backstage, esibizioni musicali, interviste, dietro le quinte e altri contenuti relativi alle produzioni Fascino.

Sono aperte le candidature per partecipare a:

Amici, il noto talent show che vede giovani talenti della musica e della danza alternarsi tra lezioni nella scuola di arti televisiva più famosa d’Italia, esibizioni in TV e sfide;

il noto talent show che vede giovani talenti della musica e della danza alternarsi tra lezioni nella scuola di arti televisiva più famosa d’Italia, esibizioni in TV e sfide; C’è posta per te , il people show di Maria De Filippi dedicato a coloro che vogliono fare una sorpresa a persone care, chiedere perdono o ritrovare amici e familiari;

, il people show di Maria De Filippi dedicato a coloro che vogliono fare una sorpresa a persone care, chiedere perdono o ritrovare amici e familiari; Tù Sí Que Vales , il talent show condotto da Belén Rodríguez, Alessio Sakara e Martìn Castrogiovanni, con la partecipazione di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari;

, il talent show condotto da Belén Rodríguez, Alessio Sakara e Martìn Castrogiovanni, con la partecipazione di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari; Uomini e Donne Trono Classico , il dating show, ideato e condotto da Maria de Filippi, che cerca di formare coppie in televisione che possano funzionare anche nella vita reale, facendo incontrare “tronisti” e “corteggiatori”;

, il dating show, ideato e condotto da Maria de Filippi, che cerca di formare coppie in televisione che possano funzionare anche nella vita reale, facendo incontrare “tronisti” e “corteggiatori”; Uomini e Donne Trono Over , costola di Uomini e Donne che offre a “dame” e “cavalieri” di età più adulta la possibilità di incontrarsi, conoscersi e frequentarsi, per trovare una persona con cui costruire una storia reale al di fuori del programma;

, costola di Uomini e Donne che offre a “dame” e “cavalieri” di età più adulta la possibilità di incontrarsi, conoscersi e frequentarsi, per trovare una persona con cui costruire una storia reale al di fuori del programma; Temptation Island: lo show dedicato a coppie in crisi che desiderano partecipare ad un reality e recuperare il proprio rapporto.

In questa pagina trovate tutte le informazioni sui casting dei programmi prodotti dalla Fascino PGT. Inoltre, la società è sempre alla ricerca modelli, modelle e figuranti che presenzieranno negli show televisivi.

Come candidarsi

Gli interessati alle future assunzioni Mediaset e alle offerte di lavoro attive per lo staff interno possono candidarsi visitando questa pagina dedicata alle carriere e selezioni del Gruppo, Mediaset Lavora con noi, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form online in vista di prossime selezioni di personale.