McTominay e Lukaku stringono i denti dopo gli acciacchi in nazionale, con la Roma ci saranno

Scott McTominay è già rientrato a Castel Volturno e domenica sarà regolarmente a disposizione di Antonio Conte per il match delle ore 18 del Napoli in casa contro la Roma. Uscito zoppicante per una botta al piede al 76’ di Polonia-Scozia, il centrocampista era apparso dolorante: senza una scarpa, si era subito toccato la pianta del piede sinistro. Ma quella contro i polacchi è stata una sostituzione precauzionale. Nessun infortunio, lo staff medico del Napoli è stato rassicurato dallo stesso giocatore che nella giornata di oggi è già tornato in Italia. Sarà dunque in campo con la Roma, match delle 18 della domenica in diretta su Sky Sport.

Napoli, rientrato anche Lukaku dal Belgio

Rientrato McTominay, Antonio Conte ha rivisto a Castel Volturno anche Romelu Lukaku. L’attaccante, d’intesa con il ct belga Tedesco, ha fatto ritorno a Napoli dopo l’infiammazione al ginocchio che ha consigliato di non fargli giocare la sfida (persa) contro Israele. Da ex, sarà anche lui in campo domenica contro la Roma. Erano 13 i nazionali del Napoli in giro per il mondo per questo turno di impegni con le nazionali.