Una chiesa gremita come non mai. Alla Santissima Maria Assunta la navata e il sagrato erano affollate di persone giunte nel luogo sacro per dare l’ultimo saluto a Giuseppe Turco, il 17enne di Villa Literno ucciso a coltellate in seguito ad una lite per una ragazza contesa con un 20enne a Casal di Principe, lo scorso venerdì 30 giugno.

Maxischermo e magliette bianche per Giuseppe Turco: lacrime ai funerali a Villa Literno

I funerali del ragazzo si sono svolti nel pomeriggio di oggi, 6 luglio, tra la commozione e il dolore dei presenti. Tanti i giovani, molti dei quali amici della vittima, che hanno partecipato alla cerimonia funebre e che, in memoria di Giuseppe, hanno indossato una maglietta bianca con sopra stampata una foto del ragazzo.

L’omelia è stata celebrata dal vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo, alla presenza dei sindaci di Villa Literno e Casal di Principe. “Più è grande l’amore che si vive, più è forte il dolore – ha detto il presule nel corso della messa -. Ma il dolore deve aiutarci ad aprirci alla realtà e alla verità della vita. Il bene vero lo si vive tutti i giorni. Il bene grande è quello che si vive nella fedeltà di ogni giorno”.

All’esterno della chiesa è stato perfino installato un maxischermo proprio per dare la possibilità a tutti i cittadini e a coloro che provenivano da comuni limitrofi di poter seguire i funerali. Per motivi di sicurezza l’arteria stradale è stata transennata dagli agenti della Polizia Municipale e, come previsto, la cerimonia e il corteo si sono svolti in assoluto ordine. All’uscita della bara bianca un lungo applauso scrosciante dei presenti e il lancio dei palloncini hanno accompagnato l’ultimo viaggio terreno del 17enne.