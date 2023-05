Circa 3mila metri quadri di dune sbancati in modo abusivo con danni alla vegetazione ed a tutto l’ecosistema. Il litorale domitio è ancora sotto attacco come dimostra l’episodio avvenuto nei giorni scorsi sulla spiaggia di Lago Patria, in territorio di Castel Volturno. Sul caso indaga la Guardia Costiera che ha sequestrato l’area interessata.

Domenica sera è subito intervenuto il presidente dell’Ente riserva, Giovanni Sabatino, che stamani è ritornato accompagnato dal deputato Borrelli che aveva ricevuto la segnalazione da alcuni cittadini. Il sospetto è che alla base dello scempio in zona protetta ci sia stata la volontà di qualcuno di fare spazio per l’accesso verso il mare.

VIDEO: