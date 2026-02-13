Maxi rissa alla finale della Naples League: partita sospesa, calciatore in barella

Una maxi rissa in campo ha portato alla sospensione della finale della Naples League tra Napoli Creators e Borussia Dortmund. Durante gli scontri un calciatore è rimasto ferito ed è stato trasportato via in barella, mentre la tensione degenerava coinvolgendo giocatori, panchine e pubblico. I gravi disordini si sono verificati nel finale del match, disputato ieri giovedì 12 febbraio al Centro Sportivo Holly e Benji di Casalnuovo, in provincia di Napoli.

La scintilla nel finale di Napoli Creators–Borussia Dortmund

La partita vedeva il Napoli Creators sotto 5-4 a pochi minuti dal termine. Durante un’azione offensiva dei partenopei, dalla panchina avversaria sarebbe stato lanciato un pallone in campo. Un episodio che, secondo diverse testimonianze, avrebbe fatto esplodere la tensione. In pochi istanti la situazione è degenerata in una violenta rissa, con scambi di colpi tra giocatori e membri delle panchine.

Invasione di campo e caos sugli spalti

La tensione si è rapidamente estesa anche al pubblico. Diversi spettatori hanno scavalcato le recinzioni invadendo il terreno di gioco. Gli spalti si sono svuotati in pochi minuti, mentre decine di persone sarebbero rimaste coinvolte nei tafferugli. Momenti di grande paura documentati anche da video diffusi sui social, che mostrano scene di caos durante la finale della Naples League a Napoli.

Finale Naples League, una serata nata come festa

L’evento, organizzato al Centro Sportivo Holly e Benji di Casalnuovo, era stato presentato come una serata di sport e spettacolo. L’ingresso gratuito, con prenotazione online, aveva fatto registrare il tutto esaurito in meno di 20 minuti. Tra i protagonisti in campo anche Fabio Quagliarella, ex attaccante del Napoli e della Nazionale italiana, tornato a giocare nella sua città con la maglia partenopea in un torneo amatoriale.