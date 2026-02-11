Maxi operazione antimafia nel casertano: blitz dei Carabinieri contro clan camorristico

È in corso dalle prime ore di oggi una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nei confronti di un presunto sodalizio criminale di stampo camorristico.

I reati contestati: camorra, estorsioni e traffico di droga

Secondo quanto si apprende, i reati contestati a vario titolo agli indagati comprendono associazione per delinquere di stampo camorristico, estorsione, incendio, detenzione e porto illegale di armi, oltre al traffico di sostanze stupefacenti. Contestate anche ricettazione, minacce e lesioni personali.

Conferenza stampa in Procura con Gratteri

I dettagli del blitz saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa fissata per le ore 10.30 presso la sala Beatrice (8° piano) della Procura di Napoli. L’incontro sarà presieduto dal Procuratore Capo Nicola Gratteri e vedrà la partecipazione del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Caserta, Colonnello Manuel Scarso.